Rui Veloso é o próximo convidado no podcast 'Ligados pelo Vinho'

À semelhança do que tem acontecido noutras áreas, o sector vinícola tem-se adaptado aos novos tempos e promovido iniciativas digitais. Esta quinta-feira, o podcast Ligados pelo Vinho, da Quinta Vale Dona Maria, está de volta e tem como convidado especial o cantor Rui Veloso.

Em comunicado, a marca anunciou uma “conversa descontraída” entre o enólogo Cristiano Van Zeller e o seu “amigo de longa data” Rui Veloso. Aqui serão partilhados “momentos que atravessam o tempo, testemunhos de uma grande amizade”, onde o “vinho e a música estiveram sempre presentes”.

O objectivo deste podcast é mostrar que o vinho pode ser “o elo de ligação entre pessoas e histórias”. O primeiro episódio foi um “regresso às origens” com Dirk Niepoort e Cristiano Van Zeller, no qual falaram sobre as suas famílias, a forma como criaram raízes na região e “desenvolveram a sua paixão pelo vinho e pelo Douro”. Para acompanhar, basta passar no Spotify pelas 19.00. Há um link de acesso a pensar em quem não tem conta.

A Quinta Vale Dona Maria fica no vale do rio Torto, região do Douro, e data de 1868. Desde 1996 que se dedica à produção de vinhos DOC e vinhos do Porto, sempre respeitando as origens e praticando uma viticultura sustentável. Integra também o grupo Aveleda desde 2017.

+ Leia aqui a edição desta semana da Time In Portugal

+ 12 garrafeiras com entrega de vinho ao domicílio

+ Empresas de vinho do Porto produzem gel desinfetante

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.