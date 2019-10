Rui Veloso volta a casa para um concerto de Natal especial

Rui Veloso sobe ao palco do renovado Super Bock Arena-Pavilhão Rosa Mota no dia 14 de Dezembro, às 22.00, para um concerto especial de Natal. O cantor nascido em Lisboa, mas criado desde os três meses de idade no Porto, regressa à Invicta para, durante a "mais bela época do ano", apresentar aos portuenses vários temas de sucesso, bem intemporais.

“Chico Fininho”,”Porto Covo”, “Anel de Rubi” e “Primeiro Beijo” pertencem à lista de canções que marcaram a vida do compositor e vão poder ser novamente ouvidas e cantaroladas ao vivo. Os bilhetes já estão disponíveis nos locais habituais e variam entre os 30€ e os 50€.

Ainda antes disso, a reabertura da sala de espectáculos acontece já no próximo dia 31 de Outubro e a inauguração ficará a cargo de um banda de peso: Ornatos Violeta. Este concerto já esgotou, mas a organização lançou uma nova data, a 1 de Novembro.

