O restaurante Sagardi Cozinheiros Bascos, que acaba de abrir a dois passos da Ribeira, pertence ao grupo Sagardi (que também dirige o Vinum, em Vila Nova de Gaia) e é o spot ideal para quem gosta de comida basca.

É, aliás, essa gastronomia que a carta homenageia, com pintxos (2,10€) servidos na barra, e cozinhados tradicionais inspirados nas avós, que pode provar no piso de baixo deste restaurante, que já foi um armazém de vinhos.

Pintxo de croquete de cogumelos com puré de batata, de petinga com paté de anchova e de queijo de cabra frito com compota de frutos vermelhos são alguns dos que pode comer enquanto bebe uma cerveja ou um vinho. Se preferir comer de faca e garfo, atire-se ao rodovalho (9€/100 gramas) ou ao txuleton de vaca velha (6€/100 gramas), servidos apenas depois de passarem na parrilla, um grelhador alimentado a carvão de carvalho, uma das estrelas do Sagardi Cozinheiros Bascos.

© João Saramago

