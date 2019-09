Saiba o que comer na nova Companhia das Conservas Bistrô & Store

Mais do que uma solução para salvar refeições, as conservas são um produto versátil e saboroso que convém ter sempre por perto. E na Companhia das Conservas Bistrô & Store, projecto das Conservas Portugal Norte, elas não faltam. Seja para levar para casa ou para comer no local.

Ao almoço, servido entre as 12.00 e as 15.00, há sempre um menu a 8,50€ que inclui entrada, prato, bebida e café. Se preferir e tiver “lata para escolher”, pode tirar uma conserva da prateleira e conjugá-la com arroz de tomate, noodles, puré de aipo ou salada. O preço da base é 5,50€, a que acresce o valor da lata que escolher. Filetes de atum em azeite, raia em molho pitau (à base de vinagre, azeite, alho e pimentão doce), mexilhão em caldeirada e filetes de cavala em tomilho-limão são algumas das opções à venda.

Fora do horário de refeição há alguns petiscos na carta, desenvolvida com a consultoria do chefe Cordeiro, que vale a pena experimentar. Exemplos? O bao de sardinha em molho teriyaki (4€) e o torricado de filete de sardinha com algas (ambos a 4€).

©João Saramago

Entre as 10.30 e as 12.00 e das 14.30 às 16.00, visite a fábrica da marca, instalada em Matosinhos há 60 anos. A entrada de adulto custa 5€ e as crianças dos 6 aos 17 só pagam 2,50€. No final pode fechar uma lata numa máquina dos anos 30 (e até pode pôr uma mensagem lá dentro).

