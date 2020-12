Sara Barros Leitão vence prémio revelação do Teatro D. Maria II

A actriz e encenadora portuense é a vencedora da primeira edição do Prémio Revelação Ageas Teatro Nacional D. Maria II, que pretende reconhecer e promover os talentos emergentes no panorama teatral.

Numa cerimónia que decorreu esta terça-feira na Sala Garrett do Teatro Nacional D. Maria II, Sara Barros Leitão foi eleita vencedora da primeira edição do Prémio Revelação Ageas Teatro Nacional D. Maria II, por um júri composto por 15 profissionais de diversas áreas do meio artístico e cultural português. Trata-se de um galardão de carácter anual que pretende ser "um incentivo ao desenvolvimento do trabalho artístico no âmbito teatral" e "reconhecer e promover os talentos emergentes", refere o comunicado. Tem um valor pecuniário de 5000€ e é atribuído a um profissional de teatro com idade até 30 anos, cujo trabalho artístico se tenha destacado no ano anterior à atribuição do prémio.

Feminista, activista e revolucionária, Sara Barros Leitão nasceu no Porto em 1990 e tem desenvolvido um percurso em teatro, cinema e televisão, trabalhando como actriz, criadora, encenadora, assistente de encenação e dramaturga. Ao longo do seu percurso teatral, tem vindo a colaborar com companhias e teatros como o Teatro Experimental do Porto, o Teatro Municipal do Porto, o Teatro Nacional D. Maria II, o Teatro Nacional São João ou o Teatro do Vestido.

"A grande qualidade artística de Sara Barros Leitão e a coerência em todas as suas atitudes fazem dela a vencedora da 1.ª edição do Prémio Revelação Ageas Teatro Nacional D. Maria II, e são motivo de orgulho para todos nós", frisou Carlos Avilez, presidente do júri desta edição. "Sara Barros Leitão é uma artista que já provou e continuará a provar tudo aquilo que dela se espera."

O júri foi composto por Albano Jerónimo, Álvaro Correia, Beatriz Batarda, Catarina Barros, Cristina Carvalhal, Inês Barahona, John Romão, José António Tenente, Marta Carreiras, Mónica Garnel, Nuno Cardoso, Rui Horta, Rui Pina Coelho e Tónan Quito.

