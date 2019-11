SB Oceans: especialistas mundiais debatem a sustentabilidade dos oceanos na Alfândega

De quinta-feira 14 a sábado 16, o futuro dos oceanos vai estar em debate na Alfândega do Porto, que recebe pela primeira vez uma conferência organizada pela Sustainable Brands, uma comunidade de empresas e organizações criada para partilhar boas práticas de cariz sustentável.

As problemáticas do plástico no mar (prevê-se que em 2050 haja mais plástico do que peixes no mar), da pesca excessiva, as ferramentas da educação para mudar estes paradigmas ou as alterações climáticas são alguns exemplos dos temas que serão discutidos, com os depoimentos de cerca de 90 oradores, nacionais e internacionais, de diferentes áreas. Frida Bengtsson da Greenpeace Nordic, Blathnaid Healy da CNN ou João Meneses da BCSD de Portugal (Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável) são alguns dos convidados que vai poder ouvir.

Além das conferências, o programa da SB Oceans conta com actividades paralelas, como masterclasses, workshops ou projecção de filmes. Os bilhetes estão à venda no site oficial do evento (desde 500€) e ajudam a deixar os oceanos mais limpos. Como? Graças a uma parceria com a organização Plastic Bank, a Sustainable Brands vai retirar dos oceanos 84 quilos de plástico por cada bilhete vendido - este número reflecte a quantidade aproximada de plástico que cada pessoa consome por ano.

