O Sea Life Porto é o primeiro espaço do país a ter pegada de carbono positiva, ultrapassando as metas definidas pela Câmara Municipal do Porto e antecipando em 30 anos os objectivos do Acordo de Paris. Isto significa que, através das suas iniciativas, o aquário portuense tira mais carbono da atmosfera do que aquele que produz.

“É fundamental para nós estarmos na vanguarda da luta contra a crise climática. Este é o contributo máximo que podemos dar ao planeta em que estamos e esperamos que sirva de exemplo para quem nos rodeia”, explica em comunicado Rui Ferreira, director-geral do espaço. “O facto de não termos ficado pela neutralidade carbónica mostra que o nosso compromisso com o planeta e oceanos é total. E por isso mesmo estamos a ir mais além do que o Acordo de Paris prevê. Acreditamos que esta é a atitude certa e sabemos que o nosso futuro depende de outros seguirem este mesmo caminho”, acrescenta o responsável.

Segundo o Sea Life Porto, a pegada de carbono positiva foi conseguida através de algumas medidas, como a compra de energia verde, a compra de painéis solares, a redução de consumos com a instalação de variadores de frequência energética e a troca das lâmpadas antigas por LED. Contribuiu também a compra de certificados de carbono através de um programa das Nações Unidas e do patrocínio à produção de energia renovável.

É de salientar também as outras iniciativas do aquário portuense, como as acções de limpeza de praia e os encontros de plogging mensais.

+ Quantos planetas Terra seriam precisos se toda a gente adoptasse o seu estilo de vida? Responda ao questionário

+ Dentro de dois anos haverá 81 novos autocarros a gás natural na cidade

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.