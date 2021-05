Segunda edição d'Os Chefs em Volta acontece este mês

Chefs do The Good Collective

Os Chefs em Volta é um evento que junta alguns dos melhores chefs da cidade na mesma cozinha para uma refeição muito especial. Esta é apenas a segunda edição da iniciativa – a primeira aconteceu em Outubro do ano passado, na Casa da Prelada – e está marcada para 16 de Maio. O almoço começa às 12.30, quanto ao local apenas se sabe que será em Matosinhos, mais informações serão reveladas apenas aos participantes.

Os chefs convidados para este evento são João Pupo Lameiras (RO e Bacalhau), Tânia Durão (Atrevo), The Good Collective, representado por Alexandre Sarmento e William Blake, e a Padaria Cultura, representada por João Magalhães e Tiago Sousa. Esta refeição especial vai contar com nove momentos gastronómicos, através de quatro experiências diferentes, tudo acompanhado por vinhos escolhidos pela Symington Family Estates.

© DR Cartaz d'Os Chefs em Volta

"O mote desta segunda experiência gastronómica passa por ir ao princípio de todas as coisas, identificar o início do ciclo gastronómico em todas as suas vertentes, voltar ao elementar, ao primário, ao micro", explica a organização, em comunicado. Tendo isto em conta, para este almoço os chefs foram desafiados a trabalhar o conceito dos quatro elementos da natureza: ar, água, fogo e terra.

Os Chefs em Volta acontecerá uma vez por estação do ano, o que significa que esta edição é a de Primavera. O objectivo é que a cada estação do ano se encontrem novos locais no Porto e arredores e se dê destaque ao trabalho de diferentes chefs.

A lotação máxima do evento é de 36 pessoas. Para participar, é necessário inscrever-se através do email (ana.spot@gmail.com) e o valor da inscrição é de 110€. Todos os participantes vão ser divididos em mesas de, no máximo, seis pessoas, para apreciar esta refeição única.

