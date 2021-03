Série animada de Astérix chega à Netflix em 2023

A Netflix associou-se às edições Albert René, para criar uma série de animação baseada em Astérix, a popular banda desenhada criada em 1959 por Albert Uderzo e René Goscinny, que retrata as aventuras de Astérix, do seu parceiro Obélix e do cão Ideiafix, enquanto lutam para manter os romanos afastados da única aldeia na Gália ainda por conquistar.

O argelino Alan Chabat, realizador de Astérix e Obélix: Missão Cleópatra, filme de 2002 que teve a terceira maior receita de bilheteira de sempre em França, será o responsável pela produção da nova série animada em 3D, que deverá chegar ao serviço de streaming em 2023.



A nova aposta do gigante do streaming vai basear-se no sétimo volume escrito por René Goscinny, Astérix – O Combate dos Chefes, no qual os romanos, depois de serem humilhados por Astérix e seus camaradas, criam uma disputa entre os chefes gauleses para tentar raptar o druida Panoramix.

