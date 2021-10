Serra de Santa Justa vai ter um novo circuito pedonal com passadiços

O novo circuito pedonal já está a ser construído, com escadarias e passadiços em madeira. Vai ligar a cidade de Valongo ao topo da Serra da Santa Justa.

A "Escadaria da Cucamacuca" é o novo circuito pedonal de acesso directo da cidade de Valongo a um novo miradouro panorâmico no topo da Serra de Santa Justa, outrora conhecida como "Cucamacuca", no Parque das Serras do Porto.

Com uma extensão total de 1,5km, o novo trilho pedonal começou a ser construído em Agosto e deverá ficar concluído em Fevereiro do próximo ano. Através de passadiços e escadarias em estruturas de madeira elevadas e apoiadas no solo, este circuito visa proporcionar "um acesso seguro e confortável até ao topo da serra", lê-se em publicação da Câmara Municipal de Valongo. O valor da adjudicação foi de 437.917,11€, sendo financiada por fundos comunitários.

“As Serras do Porto em Valongo vão ganhar mais um motivo de atracção, que vem complementar o Circuito da Contemplação, com tronos e baloiços romanos, e a rede de equipamentos desportivos em contacto com a natureza – Centro de BTT, Centro de Trail Running, Centro de Percursos Equestres e Centro de Escalada", afirma José Manuel Ribeiro, presidente da Câmara de Valongo, citado em comunicado.

"Tudo isto integra a marca 'Valongo in Outdoor', que temos vindo a implementar, com o objectivo de consolidar Valongo como principal destino de actividades outdoor da Área Metropolitana do Porto, e promover uma utilização segura e sustentável das nossas serras, que atraem cada vez mais visitantes”, acrescenta.

