Serralves recebe exposição de desenhos de Gonçalo Pena

Barber Shop é o nome da exposição, construída através de um conjunto de desenhos recentes de Gonçalo Pena, que pode visitar na Galeria do Museu de Serralves, até 10 de Outubro. A mostra conta com cerca de 500 desenhos, a lápis de cor, grafite e tinta-da-china, e é comissariada por João Maria Gusmão.

No site de Serralves, o curador descreve este trabalho como "desenhos sobre as más e bem parecenças, externas e internas, da nossa humilde Lusitânia freguesia e vizinhança". "Se o visitante se der ao trabalho, um ou outro desenho têm o que se leia, até porque o artista gosta de se comentar a si próprio e fá-lo com jeito e graça. Noutros, mal se reconhece o que ali está representado, é quase abstracta a estética da obra", explica.

Paralelamente à inauguração da exposição, foi lançado um livro homónimo, editado pelo curador João Maria Gusmão. Trata-se do terceiro volume dedicado ao artista, com ensaios e ficções criados por Gabriel Abrantes, Alexandre Estrela e Pedro Paiva, e introdução do director do Museu de Serralves, Philippe Vergne.

Gonçalo Pena nasceu em 1967 e ao longo da sua carreira tem vindo a criar uma vasta colecção de desenhos com referências em torno da figura humana, e a outras temáticas como a religião, história, mitologia, filosofia, política e assuntos sociais.

