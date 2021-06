Bioblitz regressa a Serralves com programação online e presencial

O Bioblitz é o evento favorito de todas as crianças apaixonadas pela biodiversidade e está de regresso a Serralves, nos dias 5 e 6 de Junho. Antes disso, estão programadas actividades online, exclusivamente para escolas, até 4 de Junho. O evento é organizado pela Fundação de Serralves, em colaboração com a Lipor.

Esta é a sétima edição do evento pedagógico e científico, que tem como objectivo dar a conhecer a fauna e a flora do Parque de Serralves, através de oficinas, saídas de campo, visitas temáticas e espectáculos, "na construção de uma narrativa contemporânea para a sustentabilidade, inspirada no Objectivo de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, Proteger a Vida Terrestre", explica a fundação em comunicado.

Os interessados na programação para escolas podem inscrever-se online. Já para o público geral, no primeiro fim-de-semana de Junho vão estar disponíveis seis oficinas – cada uma com lotação máxima de dez famílias –, com várias temáticas, desde árvores, briófitas e líquenes a anfíbios e répteis, aves, insectos e micromamíferos.

As clássicas saídas de campo também vão acontecer e são uma óptima forma de observar a fauna e a flora em tempo real. Cada grupo pode ter, no máximo, 14 pessoas. Os bilhetes devem ser levantados a 30 minutos do início da actividade e todos os passeios saem da Casa de Serralves. Entre 5 e 6 de Junho, poderá ficar a conhecer as árvores e arbustos (às 11.00 ou às 12.00), as briófitas (às 15.00 ou às 16.00), as aves (às 10.00 ou às 17.00) e os anfíbios (às 17.00 ou às 18.00), através de roteiros feitos por especialistas.

Pode ainda contar com visitas orientadas pelo parque, durante os dois dias (às 10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00 e 17.00), com lotação de 14 pessoas por visita. O público também é convidado a explorar o Tree Top Walk, entre as 10.00 e as 19.00, e a familiarizar-se com o cume das árvores espalhadas pelo parque.

Além da ciência, no Bioblitz também se vai dar destaque às artes, através de espectáculos como As árvores não têm pernas para andar, de Joana Gama, marcado para sábado, às 11.00, e para domingo, às 10.30, 15.30 e 17.00, no Pátio do Ulmeiro. Trata-se de um concerto em que a artista vai contar histórias "sobre o mundo maravilhoso das árvores", com a ajuda do seu toy piano.

Também está na agenda E-nxada da Erva Daninha, um "espectáculo de circo contemporâneo que remete para a ruralidade, a sua desconstrução e imaginário sob um ponto de vista urbano e contemporâneo". Acontece no antigo campo de ténis do parque, no sábado, às 16.00, e no domingo, às 11.30.

Ambos os espectáculos vão ter lugares sentados e é necessário levantar os bilhetes 30 minutos antes do início, na bilheteira de actividades, que vai estar junto à Casa de Serralves.

Paralelamente, vai estar a acontecer o Green Market, que incentiva a uma alimentação e estilo de vida saudáveis, na Alameda dos Castanheiros, onde poderá comprar produtos ecológicos e biológicos com design sustentável de artesãos locais.

A Lipor vai ter um espaço próprio durante o fim-de-semana, onde vão ser organizadas oficinas pedagógicas sobre o plástico e o seu impacto no rio e no mar.

O programa completo, que inclui as actividades exclusivas para escolas, está disponível online. Todas as actividades do Bioblitz são gratuitas e pensadas para famílias e crianças.