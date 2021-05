Trilho ecológico da Lipor já reabriu

Já pode voltar a caminhar ou correr no Trilho Ecológico da Lipor, em Baguim do Monte. Está aberto todos os dias, entre as 08.00 e as 20.00.

Antes era uma lixeira, hoje é um jardim. O antigo aterro sanitário da Lipor foi selado, transformou-se num parque aventura em 2009 e ganhou um trilho ecológico em 2017. O parque aventura continua encerrado, mas o trilho já reabriu, embora ainda de forma parcial. Diariamente, entre as 08.00 e as 20.00, pode usufruir deste espaço para circulação e manutenção física. Ao percorrer o trilho, poderá conhecer a biodiversidade do rio Tinto, ver uma instalação do artista Bordalo II e apreciar diversas estruturas de engenharia natural, utilizadas para a requalificação de linhas de água.

Face à necessidade de assegurar a total segurança dos colaboradores da Lipor e dar prioridade à actividade de gestão de resíduos, ainda não estão, para já, reunidas "todas as condições necessárias à retoma completa da actividade do Parque Aventura e Trilho Ecológico", refere a empresa em comunicado. Por este motivo, o percurso está condicionado e continuam encerrados os equipamentos lúdicos e de utilização para piqueniques, festas de aniversário e convívios.

© DR Trilho Ecológico da Lipor

Nesta reabertura foi inaugurada uma nova entrada de acesso pedonal ao Trilho Ecológico. As entradas e saídas são feitas exclusivamente pela zona do Parque E, junto ao Ecocentro da Formiga. Os visitantes têm que usar máscara e fazer o registo no quiosque multimédia disponível à entrada. Descubra neste vídeo o percurso que está actualmente disponível.

A Lipor é a entidade responsável pela gestão, valorização e tratamento dos resíduos urbanos produzidos pelos municípios de Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo e Vila do Conde. Trata anualmente cerca de 500 mil toneladas de resíduos urbanos produzidos por 1 milhão de habitantes.

