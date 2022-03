simplesmente... Vinho organiza jantar e cinco provas pop-up

Em jeito de warm-up, a 10.ª edição do simplesmente… Vinho 2022, que acontece no primeiro fim-de-semana de Julho, junto ao rio Douro, vai ter este ano os simplesmente… Pop-Ups ‘22, cinco provas de “cinco vinhos desafiantes”, em cinco locais na cidade, que acontecem a par da 18.ª edição da Essência do Vinho. A marcar o arranque, há um jantar com o chef Nuno Castro, no Fava Tonka, o restaurante vegetariano do grupo do Avesso, em Leça da Palmeira.

Tomate, stracciatella e manjericão; tarte de ervilha, caviar e raiz forte; bisque de algas e rissol; tupinambur, cogumelos silvestres e molho holandês trufado ou ananás dos Açores e eucalipto serão alguns dos pratos servidos e harmonizados com vinhos de vignerons presentes. O jantar acontece na quinta-feira, dia 30 de Março, custa 60€/pessoa e inclui vinhos. A reserva é obrigatória (915 343 494), bem como o pagamento antecipado (PT50 0010 0000 55209770001 26).

Os simplesmente… Pop-Ups ‘22 arrancam no dia seguinte no World of Wine, onde “vão estar os tão ‘incompreendidos’ vinhos sem sulfuroso, os vinhos naturais onde nada é adicionado”, anunciam. No dia 1 de Abril, no theLab, fala-se sobre os vinhos em curtimenta, ou seja, vinhos brancos onde as uvas foram deixadas em contato com as peles. Ainda no mesmo dia, ruma-se até à Taberna da Folias de Baco, nos Caldeireiros, para provar espumantes obtidos através do método ancestral, os Pet-Nat.

No sábado, dia 2 de Abril, experimentam-se os vinhos em Flor, que obedecem a um processo de envelhecimento específico, no Prova Wine Bar. A empreitada termina com os vinhos da antiguidade, n’A Cave do Bon Vivant, na rua de Santa Catarina. Lá, os vignerons mostram os vinhos na Talha, falam sobre fermentação e estágio no barro. As provas custam 10€ e acontecem em dois horários, das 17.00 às 19.00 e das 19.00 às 21.00.

No jantar e em cada uma das provas será possível fazer uma doação à We help Ukraine, através da parceria da Cruz Vermelha Portuguesa nesta plataforma internacional.

