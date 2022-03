Porto recebe feira de vinhos de pequenos produtores portugueses

Portugal pode parecer um país pequeno, mas tem muito para oferecer. Basta olhar, por exemplo, para a variedade de castas autóctones e a quantidade de regiões vitícolas para perceber que ainda há muito descobrir e provar pelo país fora. Felizmente, o Porto tem recebido feiras e mercados que concentram num só espaço esta diversidade. O próximo evento é o Spring Wine Market da Vinhos a Descobrir, produzido pela Inspire, que está marcado para o fim-de-semana de 26 e 27 de Março.

O foyer da Super Bock Arena (Pavilhão Rosa Mota), nos jardins do Palácio de Cristal, vai acolher este mercado que reúne alguns dos melhores pequenos produtores portugueses de vinhos tranquilos, vinho do Porto, Moscatel, vinho verde e espumantes, das mais variadas regiões – de Trás-os-Montes ao Alentejo, sem esquecer as ilhas. No total, serão mais de 440 referências, pela mão de 62 produtores, que vão trazer os principais rótulos e várias novidades.

Em ambiente descontraído, com animação permanente do DJ Tatá Pimentel, vai poder apreciar estes vinhos com petiscos e produtos regionais. Pode contar com provas comentadas e com um bengaleiro de vinhos, uma área reservada para guardar as garrafas que adquirir, sem se preocupar em ter que as carregar. Se precisar, o staff do evento também ajudará a levar os vinhos até ao carro.

No sábado, 26 de Março, o mercado estará aberto das 14.30 às 21.00, e no domingo entre as 15.00 e as 20.00. A entrada custa 10€ e inclui copo, uma senha para copo de vinho 20 cl (selecção do produtor), uma senha para petisco e uma senha para descontar 1€ em compras de vinhos (superiores a 10€/garrafa, não acumulável). Os bilhetes estarão à venda no local e na Ticketline.

+ Seis wine bars no Porto que tem de conhecer

+ As caves de vinho do Porto que tem de conhecer

+ Na Casa-dá-Bó há concertos e cocktails com vinho do Porto

+ Caves Cockburn’s voltam a abrir com provas de vinho e piqueniques