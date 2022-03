Essência do Vinho vai dar a provar 4000 vinhos no Palácio da Bolsa

A Essência do Vinho está de volta ao Porto, com mais de 4000 vinhos representados por 400 produtores. O evento vai ocupar o Palácio da Bolsa de 31 de Março a 3 de Abril.

Todos os anos, o imponente Palácio da Bolsa enche-se de gente com um copo na mão e um sorriso estampado na cara. A Essência do Vinho é uma das maiores montras de vinhos portugueses a nível nacional, aproximando os produtores e promotores do público. A 18.ª edição do evento está marcada para os dias 31 de Março a 3 de Abril e contará com mais de 4000 vinhos representados por 400 produtores, nacionais e estrangeiros, a que se junta um programa paralelo de actividades.

O Porto vai receber uma comitiva internacional de especialistas de países como o Brasil, Dinamarca, Espanha, EUA, Itália, Reino Unido ou Suíça. Entre os destaques da programação, está a competição “TOP 10 Vinhos Portugueses”, a prova aberta com produtores, provas temáticas, conversas sobre vinho e harmonizações com gastronomia. Os bilhetes custam 20€ e já podem ser comprados online.

A programação é particularmente generosa no capítulo dos fortificados. A comitiva internacional convidada participará na prova “Fortificados de Sonho”, que reunirá edições raras e de coleccionador de vinhos muito velhos do Porto, Madeira, Carcavelos e Moscatéis de Setúbal. A Dalva mostrará vinhos do Porto brancos envelhecidos, a Kopke desafiará a uma viagem por Portos com Indicação de Idade (20, 30, 40 e o novo 50 Anos) e, para quem pretender aprofundar conhecimentos sobre vinho da Madeira, uma prova versará sobre as castas principais.

Do Alentejo, o Esporão fará uma prova de diferentes colheitas do Private Selection, branco e tinto. Do Dão, a Quinta dos Carvalhais mostra o comportamento de várias colheitas do monocasta Touriga Nacional. Nos Vinhos Verdes, outra prova comentada vai explorar a longevidade da casta Loureiro, e da Bairrada chegarão diferentes exemplares da Quinta d´Aguieira. Não faltará também uma sessão com vinhos nacionais da década de 1990.

No capítulo internacional, um dos destaques é a prova “La Bella Itália”, que reunirá alguns dos mais sonantes nomes da Toscana, popularmente conhecidos por “Super Tuscans”. De Champagne, a maison Henri Giraud mostrará os pergaminhos do terroir de Ay Champagne, sobretudo através da casta Pinot Noir. Na sessão “The Wine World” confrontam-se vinhos da velha Europa e de países tidos do Novo Mundo, havendo igualmente lugar à apresentação da nova linha de copos de cristal da austríaca Riedel – a “Winewings”, nome inspirado nas asas das aeronaves.

Provas com vinhos de Cabriz, Quinta da Pacheca, Quinta do Côtto, Vale Meão, Lavradores de Feitoria e Blackett complementam o cardápio, que também serve três sessões de harmonização, com chefs que lideram restaurantes distinguidos pelo Guia Michelin: Arnaldo Azevedo (Vila Foz), Diogo Rocha (Mesa de Lemos) e Vitor Matos (Antiqvvm)

“Portos Tawny 10 Anos: a verdade que se impõe!”, “Boas Compras do TOP Revista de Vinhos”, “Rosés de piscina, rosés gastronómicos e vinhos palhete”, “O que são os Orange Wines” serão alguns dos temas abordados nas “Conversas Sobre Vinho”.

Consulte o programa completo, a lista de expositores e de especialistas. Os bilhetes podem ser comprados online ou no local do evento. Custam 20€ em compra antecipada até 24 de Março (com oferta de copo Riedel Touriga Nacional) ou 25€ nos dias do evento (com oferta de copo Riedel Touriga Nacional). A participação em provas comentadas e harmonizações está sujeita às condições associadas de preço e à lotação disponível. Já a participação nas Conversas Sobre Vinho será livre, mas sujeita à lotação disponível.

Palácio da Bolsa, Rua Ferreira Borges (Porto). 31 Março (15.00-20.00), 1 Abril (15.00-21.00), 2 Abril (15.00-21.00) e 3 Abril (15.00-19.00). 20€-25€

+ Seis wine bars no Porto que tem de conhecer

+ Dez lojas com entrega de vinho ao domicílio

+ As caves de vinho do Porto que tem de conhecer

+ Caves Cockburn’s voltam a abrir com provas de vinho e piqueniques