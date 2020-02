Siza Vieira e Souto Moura criam calçado em parceria com o projecto O Traço

O Traço nasceu com o objectivo de juntar o que há de melhor na indústria do calçado e na arquitectura. Vai daí, as mentoras do projecto, Marta de Pinho e Paula Nobre, decidiram convidar arquitectos, nacionais e internacionais, para desenharem calçado para a marca. Os primeiros a aceitar o desafio foram Siza Vieira e Souto Moura, ambos vencedores do prémio Pritzker.

Souto Moura desenhou um par de sapatos, Siza Vieira optou por umas sandálias. Mas ambos criaram modelos unissexo, feitos em pele, com couro e borracha. O calçado, produzido por artesãos em São João da Madeira, vai estar disponível em várias cores.

A previsão, segundo avançou a Portuguese Soul, revista a cargo da APICCAPS, é que cheguem ao mercado ainda antes do Verão e irão estar à venda online e em várias lojas, nomeadamente, de museus de vários países. É esperar para ver.

+ As melhores marcas de calçado do Porto e arredores

+ Souto de Moura - Memórias, Projectos, Obras

+ Este ano, o Correntes d’Escritas recebe Álvaro Siza e a literatura catalã

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.