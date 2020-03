Soalheiro leva provas comentadas (e vinho) a sua casa

A equipa de enoturismo do Soalheiro acaba de lançar o Soalheiro Digital Tasting, "uma prova digital comentada, onde o enólogo Luís Cerdeira desvenda todos os detalhes da casta Alvarinho", lê-se em comunicado.

A prova pode ser acompanhada através de um vídeo, que é enviado juntamente com três tipos de vinho Soalheiro – Granit 2019 (lançamento), Terramatter 2018 (natural, sem filtração) e Reserva 2018 (nova colheita).

Mas há mais: no kit de prova, que pode comprar aqui por 50€, há ainda um guia com informação sobre o Soalheiro, fichas técnicas do vinho com notas de prova, saca-rolhas, doseadores profissionais e um voucher para duas pessoas para uma visita à adega e uma prova de vinho, com a validade de um ano. "Em breve, tudo voltará à festa e ao convívio", acrescentam, em comunicado.

