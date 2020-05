Sogrape reabre espaços de enoturismo em Junho

Está marcada para 1 de Junho a reabertura das Caves Sandeman, em Vila Nova de Gaia, e para 5 de Junho a da Quinta do Seixo, no Douro, ambas com o selo Clean & Safe.

Nestes espaços de enoturismo da Sogrape, a entrada estará limitada a dez visitantes por grupo/visita, a utilização de máscara será obrigatória (se se esquecer da sua, nada tema: há máscaras disponíveis para oferecer aos visitantes, quando necessário) e as provas e harmonizações vínicas serão feitas através da aplicação aCarta, uma plataforma gratuita lançada pela Sogrape destinada à criação de menus digitais.

Em Junho, as caves estarão a funcionar todos os dias entre as 10.00 e as 18.00 e a Quinta do Seixo apenas às sextas, fins-de-semana e feriados, das 10.30 às 19.00.

Para os meses de Verão, estão previstas novidades em ambos os espaços, como visitas gratuitas aos domingos de manhã e programas especiais para famílias. Para breve está também a reabertura das Caves Ferreira, que estão a ser alvo de remodelações.

