Student Keep, o projecto que quer garantir que todos os alunos têm computadores

A pandemia veio popularizar as actividades educativas online, mas nem todos os estudantes dispõem de um computador, objecto indispensável para a realização das mesmas. De modo a combater esta problemática, que vem agravar as desigualdades no acesso à educação, surgiu o projecto Student Keep, um sistema de apadrinhamento responsável por ligar alunos carenciados a keepers, isto é, a padrinhos disponíveis para lhes doar o material tecnológico, novo ou usado, de que precisam para participar nas aulas virtuais.

A iniciativa solidária nasce através da plataforma Tech4Covid19 e entrega o equipamento angariado em articulação com os agrupamentos escolares. Recruta também voluntários com conhecimentos em tecnologias de informação, configuração de PC, manutenção de equipamento e apoio técnico remoto. Destes, espera-se que recolham o material doado junto do keeper, que vejam se há necessidade de algum tipo de intervenção técnica e, em caso afirmativo, que tratem da reparação. Depois, é só entregar o computador no local indicado. Caso o material esteja em bom estado, solicita-se ao padrinho que o deixe numa determinada escola da sua área de residência.

Segundo a página do projecto, já foram entregues 396 equipamentos informáticos e contam com a ajuda de 127 voluntários. Toda a ajuda é bem-vinda e pode ser prestada através de pessoas individuais ou colectivas.

