Taina Fest: já há data e cartaz para o último arraial de Verão

Um ambiente dedicado à música portuguesa, representada por nomes como José Pinhal Post Mortem Experience, Jetro Tuga e Conferência Inferno, alia-se à comida e bebida, indispensável em qualquer arraial, para a segunda edição do Taina Fest deste ano. O ringue do Círculo Católico de Operários do Porto (CCOP) é o responsável por acolher a iniciativa, agendada para 15 de Setembro, entre as 16.00 e as 21.00.

Os Conferência Inferno, que se arriscam “a ser uma das mais interessantes novas bandas da safra que tem ocupado os tops nacionais com temas de ADN claramente português”, segundo a organização, são os primeiros a actuar. O duo vai apresentar Bazar Esotérico, o seu EP de estreia, que se caracteriza pela “electrónica de cariz dançável, com aditivos kraut, darkwave e punk”.

Segue-se um karaoke ao desafio, só com canções de António Variações e Lena d’Água, actividade pela primeira vez na programação do evento. O número de actuações é limitado, razão pela qual haverá uma pré-selecção por parte de um júri. Os interessados em participar têm apenas de escolher uma música de um dos dois artistas, gravar um vídeo a interpretá-la e enviá-lo para o e-mail orders@loversandlollypops.net, acompanhado pelo seu nome e número de telemóvel, até 10 de Setembro. Os talentos escolhidos serão anunciados no dia 12. Além da possibilidade de se apresentarem caracterizados a rigor, também vão ter um armário carregado de acessórios ao dispor. Os seleccionados recebem um bilhete para o Taina Fest.

José Pinhal Post Mortem Experience, que funciona como um tributo póstumo a José Pinhal, levado a cabo por músicos da Favela Discos e dos Equations, é o que vai ouvir a seguir, antes de Jetro Tuga, projecto a solo de Jonas Gonçalves, guitarrista dos Stone Dead, que sobe ao palco com a promessa de pôr “a malta a dançar, a saltar e a gritar”.

Os bilhetes para o Taina Fest, que encerra com a actuação do DJ da Casa, podem ser adquiridos aqui, por 6€. No dia, passam a custar 8€. A entrada de crianças até aos 12 anos é gratuita.

