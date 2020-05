Teatro da Didascália promove conversas sobre a natureza

Numa realidade paralela, a Primavera não seria vivida dentro de portas. Pelo contrário, seria marcada por intervenções artísticas no meio da natureza, proporcionadas pelo Paisagem Efémera — natural e rural, criação transdisciplinar do Teatro da Didascália que aborda a paisagem natural e exterior. Face aos constrangimentos impostos pela pandemia, a companhia de Famalicão tem organizado, como alternativa, o ciclo "Conversas ao Pé da Porta", que acontece às quintas-feiras através da plataforma Zoom e é transmitida, em simultâneo, no canal de YouTube do Teatro da Didascália.

As conversas, que contam sempre com um intérprete de língua gestual portuguesa, são protagonizadas por convidados de diferentes áreas da ciência, que são desafiados a apresentar “perspectivas da paisagem que contenham maturação de pensamento crítico, alargando as possibilidades de olhar pela primeira vez lugares que sempre conhecemos”, lê-se na descrição do evento no Facebook.

A terceira sessão está agendada para quinta 14 e tem como tema “Relações botânicas”. Para falar sobre “as plantas que alimentam, que curam, que empoderam e que alegram” e a “relação do homem com a paisagem e as dimensões da ecologia vegetal”, estará presente Cristiana Vieira, curadora do Herbário do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto desde 2015. O programa completo das conversas pode ser consultado aqui.

