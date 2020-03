Teatro Viriato lança Consultório Literário por telefone

Para comemorar o Dia Mundial da Poesia (21 de Março), o Teatro Viriato, juntamente com a Associação Prado e a livraria Poesia Incompleta, está a organizar um "consultório literário".

O objectivo deste "festival telefónico" é "serenar corações com o poder das palavras". Para isso, conta com a participação de escritores, editores, actores, filósofos e críticos que estarão à disposição para conversar sobre as suas "dores" e receitar-lhe a obra literária mais indicada.

Até sábado, as chamadas serão feitas entre as 14.00 e as 16.00 e têm a duração máxima de 15 minutos. Estão também sujeitas a marcação, através do número 924 454 409. A partir daí, "tudo depende das dores que trouxer". Podem ser "moinhas filosóficas, dúvidas carnais, urgências existenciais ou simplesmente inesperadas solidões", exemplifica Patrícia Portela, a directora artística do Teatro Viriato.

No final, será publicada uma acta com a lista dos conselheiros, as dores e as obras que foram prescritas por eles. Pode também adquirir os livros na página da Poesia Incompleta e recebê-los em casa. Afinal, "a boa leitura é a melhor receita para a alma", lê-se no comunicado.

+ Há peças de teatro para ver a partir de casa

+ Imprensa Nacional disponibiliza 15 livros para download gratuito

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.