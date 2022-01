Terminal de Cruzeiros e Titan de Leixões reabrem com visitas guiadas

O Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões volta a estar aberto ao público com visitas guiadas. Até ao final deste mês, as visitas ao Titan serão gratuitas.

O Terminal de Cruzeiros e o Titan do Porto de Leixões suspenderam temporariamente as visitas desde finais de Dezembro, devido à evolução da pandemia. Na passada sexta-feira, 14 de Janeiro, reabriram ao público. Até ao final deste mês, as visitas ao Titan serão gratuitas.

O histórico Titan de Leixões pode ser visitado todas as sextas, sábados e domingos, entre as 10.00 e as 17.00, gratuitamente até ao final de Janeiro. Já o Terminal de Cruzeiros encontra-se aberto ao público todos domingos de manhã, entre as 09.30 e as 12.00, com visitas guiadas a iniciarem pelas 10.15, 11.15 e 12.15. Os bilhetes custam 5€ por pessoa, 14€ por família ou 3,50€ para seniores e estudantes. As crianças até aos 12 anos não pagam entrada.

© DR Titan do Porto de Leixões

O Titan é um gigantesco guindaste de ferro, único em todo o mundo, que tinha a capacidade de levantamento de 50 toneladas de pedra e que permitiu a construção do Porto de Leixões, um dos maiores da Península Ibérica. Na sequência de um desastre seguido de explosão, em Abril de 2012, o Titan colapsou. Oito anos depois, em Outubro de 2020, teve início a sua reconstrução.

Orçado em cerca de dois milhões de euros, o projecto foi coordenado, cientificamente, pelo historiador Joel Cleto e executado pela empresa Macwide. Em Setembro de 2021, este colosso da engenharia e da indústria foi devolvido à paisagem litoral de Matosinhos, com a abertura ao público.

