Thamel: a comida asiática e a norte-americana encontram-se neste novo restaurante

A gastronomia asiática e a norte-americana têm lugar à mesa deste novo restaurante na Picaria, que pretende unir as pessoas em torno da comida, confeccionada com produtos locais ou importados de mercados autênticos.

Aqui há espaço para todos. Quem o garante é Upahar Guimiré, nepalês a viver no Porto desde 2017. Os pratos asiáticos representam as suas raízes, e os que chegam dos EUA, o gosto que ele tem pelo país e pela sua culinária que, salienta, “vai muito além do fast-food”.

Os momos, bolinhos de carne cozinhados ao vapor, típicos do Nepal (5€), o thali, prato nepalês com frango, borrego, vegetais, chutney e arroz basmati (18€) – na versão vegetariana o caril de tofu substitui a carne –, e o pad thai, uns noodles de arroz salteados com vegetais e ovo, e com frango, tofu ou camarão (desde 13€) brilham no menu a oriente. Do lado ocidental vale a pena provar o Dancing Pork, que combina entrecosto de porco com carne de porco desfiada, asas de frango picantes, tiras de frango panadas, batatas wedge, aros de cebola fritos e salada de repolho (17€). Sim, isto tudo.

Para beber, há cocktails de assinatura, com e sem álcool, como o Dancing Monk, com vodka Skyy, líchia, arandos e um toque cítrico (8€). Boa viagem.

© João Saramago

