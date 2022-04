The Fladgate Partnership abre seis hotéis com cinco andares no Douro… mas para insectos

A notícia foi enviada às redacções para criar zumzum. E conseguiu. Durante a pandemia, a The Fladgate Partnership, a holding que possui negócios no vinho do Porto, turismo e distribuição, cuja empresa fundadora é a Taylor’s, não ficou sentada no sofá a por as séries em dia ou a fazer pão no forno. Continuou a investir nos seus empreendimentos no Douro e prepara-se agora para abrir seis hotéis boutique na região, cada um com cinco andares.

As novas unidades hoteleiras, localizadas nas quintas já com centros de visita abertos aos turistas e em propriedades onde a empresa tem uma plantação de vinha significativa, serão inauguradas na Primavera e esperam “um elevado nível de ocupação desde a sua abertura”. “Observamos um alto nível de procura por este tipo de alojamento começando na Primavera e durante o Verão. E, à medida que o tempo aquece e a diversidade de plantas começa a florescer, o majestoso Vale do Douro torna-se num local ainda mais atractivo”, diz em comunicado Adrian Bridge, CEO do grupo que detém também as casas de vinho do Porto Fonseca, Croft e Krohn.

A brincadeira continua explicando que os novos hotéis boutique foram construídos com recurso a materiais naturais, como madeira e terracota, interferindo o mínimo possível com a natureza envolvente. Victor Miranda, o arquitecto chefe, adianta que a comodidade dos hóspedes foi uma prioridade durante todo o projecto. “A decisão de usar produtos naturais melhora a experiência dos ocupantes e garantirá que desfrutem de uma estadia muito mais agradável e autêntica do que seria alcançado com quaisquer materiais sintéticos. Optámos também por evitar o uso de revestimentos de superfície que possam interferir no conforto dos hóspedes”, rematou.

A iniciativa foi desenvolvida em conjunto com o Porto Protocol, a organização sem fins lucrativos, fundada pela Taylor's, que trabalha no sentido de mitigar das alterações climáticas. A Taylor’s tem sido uma das vozes do sector que mais se tem pronunciado e preocupado sobre o assunto. Desta forma, esperam que cada “propriedade” atraia uma “grande variedade de insectos, fundamental para um ambiente saudável”.

©DR Hotel para insectos

