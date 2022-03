De 9 a 17 de Abril, a Festa do Chocolate vai adoçar o World of Wine, em Vila Nova de Gaia, com um mercado, workshops e actividades para gulosos de todas as idades.

O quarteirão cultural de Vila Nova de Gaia vai ser o palco da Festa do Chocolate, de 9 a 17 de Abril. No World of Wine (WOW) haverá uma programação inteiramente dedicada ao chocolate, com animação, decoração a preceito, um mercado de chocolate com a participação de várias marcas, exposições, actividades e workshops para miúdos e graúdos, já a pensar nas férias da Páscoa.

Um dos espaços anfitriões desta festa vai ser o Museu do Chocolate (The Chocolate Story), onde será possível realizar uma visita guiada com direito a quatro momentos de prova. A “Chocolate Grand Tour” vai dar a conhecer o "xocolatl", a bebida Azteca feita com cacau que encantou os primeiros europeus a chegar ao México, e vai permitir viajar no tempo, provando a receita da primeira tablete de chocolate. A visita termina com o chocolate da casa: a marca Vinte Vinte.

Os mais pequenos podem dar asas à imaginação no workshop "Chocolatinhos da Páscoa", onde aprenderão a fazer o seu próprio chocolate. Os mais crescidos podem também experimentar workshops de degustação de chocolate, de harmonização de chocolate com vinho do Porto e de harmonização de vinhos com chocolate.

Entre os dias 11 e 16 de Abril, das 10.00 às 12.00, todas as crianças que visitem os museus vão poder participar numa "Caça ao Ovo". De 11 a 15 de Abril, das 14.00 às 15.00, todos os que adquirirem bilhete para um dos museus, independentemente da idade, recebem uma tablete de chocolate Vinte Vinte e habilitam-se a encontrar um "Golden Ticket". Os vencedores ganham uma visita exclusiva ao Museu e à Fábrica de Chocolate com o mestre chocolateiro.

De 14 a 16 de Abril, as actividades da Festa do Chocolate multiplicam-se por outros espaços do WOW. As atenções viram-se para a Lemon Plaza, onde estará instalado um mercado com várias marcas de chocolate, pronto para as compras desta Páscoa – desde tabletes a ovos, coelhos, amêndoas, mas também licores, cervejas, entre outros produtos. Nesta praça, decorrem também showcookings gratuitos, dedicados ao chocolate.

No exterior, a praça central vai receber um Ovo de Páscoa com 2,5 metros de altura. Também aqui, um Coelho da Páscoa andará a distribuir chocolates e haverá uma Casinha de Chocolate com ateliês de pinturas faciais e de decoração de ovos para todas as crianças que visitem um dos museus. Entre quinta-feira e domingo, os espaços de restauração do WOW vão também viver a Páscoa em pleno, com menus temáticos. Consulte aqui o programa completo da Festa do Chocolate.

