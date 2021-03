The Spot Market regressa com mercado online de três dias só com marcas portuguesas

Enquanto não é tempo de voltar à rua e regressar à normalidade, o The Spot Market vai continuar a fazer o seu habitual mercado mas online, servindo de montra às marcas portuguesas que costumam ter banca nas suas edições anteriores. A iniciativa decorre entre esta sexta e domingo, 5 a 7 de Março.

O mercado decorre no site do próprio The Spot Market, numa plataforma renovada, que servirá de expositor a cerca de 60 marcas que habitualmente participam nas edições físicas. Existem várias galerias a serem exploradas – decoração, infantil, acessórios e jóias, roupa e calçado – com as marcas e respectivos produtos disponíveis, onde a clientela pode navegar. Depois de seleccionar o produto, as pessoas são depois direccionadas para as páginas, site ou redes sociais de cada uma das marcas para efectuar a compra.

“Face à actual situação de confinamento, e ao crescimento do hábito dos consumidores em adquirir online, esta é a solução possível de agregar num único site um valioso conjunto de pequenas e resilientes marcas independentes”, refere a organização em comunicado. “Esta é uma plataforma dinâmica que acompanhará as tendências de mercado e que visa integrar empreendedores na área da moda e lifestyle e desenvolver valências e competências num espaço virtual conjunto e cuja principal característica é o de ter um funcionamento híbrido, que permite às marcas funcionar como uma montra expositora ou uma loja online”.

Por lá vão estar marcas como a Add Water, Boogie Bag, Camille Jewels, Dots, Fátima Palma, Joana Tomaz, Kapim, M'Choices, Maria Beirão, Panareha, Milk & Snow, Seda & Companhia, Wearable ou a Zanzibar Accessories.