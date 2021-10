TheFork Fest: há descontos para aproveitar em restaurantes do Porto

Vem aí mais uma edição do TheFork Fest, um evento gastronómico que criou parcerias com mais de 6000 restaurantes em 11 países espalhados pelo mundo – número que inclui 300 restaurantes em Portugal que, entre 14 de Outubro e 28 de Novembro, vão oferecer descontos de 50% em toda a carta.

"O nosso objectivo com este evento é continuar a encorajar o crescimento e adesão à restauração, e assegurar que os utilizadores estão satisfeitos com a relação qualidade-preço disponível no TheFork", explica Sérgio Sequeira, CEO Iberia & Latam region do TheFork, citado em comunicado.

São vários os restaurantes portuenses que aderiram à iniciativa – entre eles, destacam-se o Astória, o Portucale, o Coma, o Trattoria 179 e o Broa. Em Lisboa pode aproveitar o desconto para experimentar o Nobre, o Akla, o La Trattoria, o Espada e o Jamies’s Italian, mas as promoções chegam ainda às cidades de Faro, Albufeira, Coimbra, Setúbal e Braga, entre outras.

Se as opções lhe agradaram, o melhor é reservar a sua mesa o mais rápido possível, para não perder a oportunidade de jantar ou almoçar fora a um preço reduzido.

