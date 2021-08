Torre dos Clérigos acolhe festival solidário de músicos de rua

No dia 28 de Agosto, o varandim exterior da Torre dos Clérigos vai ser o palco dos artistas que diariamente animam as ruas da cidade do Porto.

No Porto há vários músicos que fazem das ruas da cidade a sua sala de espectáculos, contribuindo diariamente para enriquecer a paisagem sonora da Invicta. Agora vão ganhar um palco nobre para mostrar o seu talento, num dos edifícios mais icónicos do Porto. O varandim exterior da Torre dos Clérigos vai ser o palco da primeira edição do Festival Músicos de Rua, que vai decorrer no sábado, 28 de Agosto, entre as 16.30 e as 22.30.

Além de pretender "homenagear os artistas que diariamente animam as ruas da cidade do Porto", que "viram as suas vidas muito afectadas pela pandemia", o evento tem também um objectivo solidário – todos os fundos recolhidos durante o evento serão doados à associação Porta Solidária, que contribui para ajudar na alimentação diária de pessoas sem meios próprios de subsistência.

O festival arranca a 28 de Agosto às 16.30, com a apresentação do evento, a que se seguem as actuações de Bartolomeu Lima (17.00), Bruna Costa (18.00), Tiago Barbosa (19.00) e Talita Cayolla (21.30). Conheça aqui o trabalho destes artistas.

Rua de S. Filipe Nery. Sáb 28 de Agosto, 16.30.

+ Porto vai ter dezenas de eventos gratuitos ao fim-de-semana

+ Há música ao ar livre no jardim da Casa São Roque

Leia aqui a edição digital e gratuita da Time Out Portugal