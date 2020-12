Seis anos após as premiadas obras de reabilitação e restauro, a Torre dos Clérigos vai encerrar temporariamente. Serão feitas "algumas obras de melhoramento dos espaços e dos circuitos de visita do Museu e Torre dos Clérigos", informa o comunicado da Irmandade dos Clérigos.

Aproveitando estes meses de menor movimento turístico, a Torre e Museu dos Clérigos vão estar encerrados ao público entre 1 de Dezembro de 2020 e 31 de Janeiro de 2021. A Igreja dos Clérigos vai continuar de portas abertas, no horário das 09.30 às 17.30.

"É tempo de nos prepararmos para as novas exigências do pós-pandemia, com a esperança na recuperação de um sector que muito tem contribuído para a notoriedade do país", refere o comunicado. "Em 2021, devolveremos aos portuenses, e a todos os visitantes, o ícone da cidade do Porto no seu esplendor, com maior qualidade na experiência de visita, conforto e segurança, e novos conteúdos para explorar."

Se já estiver com saudades, aproveite para fazer a visita virtual a 360º.

+ As maiores atracções no Porto

+ Cinco atracções do Porto para visitar sem sair de casa

+ Leia aqui a edição online e gratuita da Time Out Portugal desta semana