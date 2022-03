Torre dos Clérigos oferece entradas grátis no Dia do Pai

No Dia do Pai, 19 de Março, a entrada na Torre dos Clérigos será gratuita para os pais que estiverem acompanhados dos filhos.

"Para o melhor pai, a melhor vista da cidade do Porto" – é esta a proposta da Torre dos Clérigos para celebrar o Dia do Pai. A 19 de Março, os pais que visitarem este monumento na companhia do(s) filho(s) vão ter direito a entrada gratuita. São 225 degraus até ao topo, mas lá em cima encontra um dos melhores miradouros do Porto, com uma vista a 360º, a mais de 75 metros de altura.

Recorde-se que a Torre dos Clérigos reabriu em Maio de 2021 após obras de manutenção e valorização patrimonial, que permitiram reforçar a segurança e proporcionar novos conteúdos na visita a este ícone da cidade do Porto.

A Torre dos Clérigos está aberta todos os dias, das 09.00 às 19.00, com última entrada 30 minutos antes do encerramento. Os bilhetes de visita à Torre e Museu dos Clérigos custam 6€.

+ Clérigos Tasting Room: comer pastéis e beber vinho do Porto