Torre dos Clérigos reabre em Maio após obras – e está a oferecer bilhetes

Aproveitando estes meses de menor movimento turístico, a Torre dos Clérigos encerrou em Dezembro de 2020 para obras de melhoramento dos espaços e circuitos de visita, com novos pontos de interesse. Deverá reabrir no início de Maio, anunciou a instituição nas redes sociais.

Até ao final de Abril, pode adquirir os bilhetes de entrada para a Torre e Museu dos Clérigos com preço especial – na compra de dois bilhetes, será oferecido um. Cada bilhete custa 6€ e é válido para visitas até 31 de Dezembro de 2021. Pode ser reservado no site oficial da instituição.

Em fase final de obras de manutenção e valorização patrimonial, a Torre do Clérigos reabrirá com acesso renovado, reforçando a segurança. O projecto do arquitecto João Carlos Santos permite que o visitante faça o percurso pela torre através de uma nova escadaria em ferro que está em fase de conclusão, preservando os antigos degraus em granito. Trata-se de um "projecto de engenharia que alia a precisão da estrutura ao conforto da subida e a uma maior segurança para quem visita o espaço", refere o comunicado da Agência Ecclesia.

"É tempo de nos prepararmos para as novas exigências do pós-pandemia, com a esperança na recuperação de um sector que muito tem contribuído para a notoriedade do país", afirmou o padre Manuel Fernando, presidente da Irmandade dos Clérigos, em comunicado. "Em 2021, devolveremos aos portuenses, e a todos os visitantes, o ícone da cidade do Porto no seu esplendor, com maior qualidade na experiência de visita, conforto e segurança, e novos conteúdos para explorar."

+ Oito atracções do Porto para visitar sem sair de casa

+ Descubra a edição desta semana, digital e gratuita, da Time Out Portugal

Participe no Time Out Index e conte-nos o que sente pela sua cidade