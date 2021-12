Tostaria na Alegria: o paraíso das tostas, saladas e sanduíches

Há mais um motivo para ficar ainda mais feliz na rua da Alegria. Especialmente se for um apaixonado por tostas, saladas e sanduíches. A Tostaria abriu em Novembro, no número 863, pela mão de Ruby e Mark, dois israelitas que decidiram vir morar para o Porto à procura de paz e felicidade. Na bagagem trouxeram uma cozinha fortemente influenciada pela comida israelita e internacional.

“Este projecto é a concretização de um sonho. Queremos, acima de tudo, fundar um lugar para as pessoas, onde colocamos todo o nosso coração e alma para que se sintam em casa e possam usufruir de uma pausa após um longo dia de trabalho ou, simplesmente, relaxar numa das mais belas cidades do mundo”, diz Mark Mager, em comunicado.

No menu aparecem torradas, como a Alegria, com pernil, pastrami, tomate, espinafre, pepino em salmoura, cebola e malagueta; ou a Porto, feita com salsicha Viena, nata, tomate, espinafre, cebola roxa, manteiga, mostarda e azeitonas pretas (todas a 4,70€). Nas saladas, pode pedir a israelita, por exemplo, com alface, pepino, tomate, pimento, aneto e croutons (4,70€), ou a salada do mar, composta por salmão, ovo e sementes de mostarda, entre outras coisas (5,50€).

Há ainda quatro sanduíches para provar (todas a 4,70€), alguns pratos de tacho com frango, vaca, porco, salmão ou vegetarianos (entre 4,70€ e 6,50€), várias sopas do mundo – do gaspacho espanhol à grega tzatziki (2€ e 3€) – e ainda pratos de outras latitudes, como o vareniki, uma receita russa de bolinhos de massa com batatas (4€).

©DR Tostaria

