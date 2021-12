Há um novo brunch de Natal no Porto com rabanadas e vinho quente

O Vogue Café Porto já cheira a Natal, com um menu especial de brunch para a época, perfumado a especiarias e com sabores de conforto. Disponível todos os dias, das 12.00 às 16.00, a carta de brunch passa a integrar, até 26 de Dezembro, novas propostas festivas. Aos fins-de-semana e feriados, é servida ao ritmo de DJs convidados.

O menu mantém as opções habituais à carta e soma agora novas adaptações dos pratos mais cobiçados, como os ovos Benedict com bacalhau fumado, bacon e molho holandês (7€), e o bagel de peru recheado, com frutos secos e cebolete (7€). Há também estreias na carta, como a shakshuka, com legumes estufados, ovo escalfado, especiarias e iogurte (7€), e a tosta de queijo chèvre, com pêra caramelizada, sementes de abóbora e redução de vinho do Porto (7€). Nos doces não falta a rabanada com banana caramelizada e laranja (7€) e os rolinhos de canela (7€).

© DR Brunch natalício do Vogue Café Porto

Nas bebidas há novidades como o Christmas Punch (9€), uma versão própria de vinho quente, com vinho do Porto Taylor's 10 Anos, limão, laranja, mel e uma combinação de ervas e especiarias (alecrim, louro, cravinho, noz-moscada, cardamomo, canela e anis), ou o V’nog (9€), uma recriação do tradicional eggnog, feito à base de rum Havana 7 Anos, xarope de baunilha e ovo.

Há também uma tríade de cocktails inspirados nos Reis Magos: o Myrrh (8€), feito à base de aguardente envelhecida, sumo de maçã, sumo de lima e xarope Monin Canela; o Incense (8€), uma criação com vinho do Porto Fonseca Bin 27, infusão e xarope de alecrim, Italicus e sumo de lima; e o Gold (9€), que resulta de uma combinação de Whiskey Black Bush Bushmills, xarope de baunilha, ginja de Óbidos e sumo de lima.

© DR Brunch natalício do Vogue Café Porto

O Vogue Café está de portas abertas todos os dias (incluindo nos dias 24 e 25 de Dezembro) das 12.00 às 00.00, prolongando-se até à 01.00 às sextas, sábados e vésperas de feriado. O brunch é servido entre as 12.00 e as 16.00. As reservas devem ser feitas via telefone (22 339 8550) ou e-mail (reservations@voguecafe.pt).

Rua de Avis, 10 (Porto). 22 339 8550. Dom-Qui 12.00-00.00. Sex-Sáb 12.00-01.00

