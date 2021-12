Porto já tem centros para fazer testes antigénio gratuitos

A partir desta terça-feira, 7 de Dezembro, o Porto passa a dispôr de seis locais para a realização de testes gratuitos à covid-19, próximos de locais como bares, restaurantes, cafés, comércio, discotecas, actividades culturais e desportivas. Além destes centros de testagem, haverá outros a abrir na cidade, durante os próximos dias, anuncia a Câmara Municipal do Porto.

O município vai disponibilizar, de forma gratuita, um total de 100 mil testes antigénio para detecção da covid-19, no sentido de "garantir que a quadra natalícia é vivida em segurança e, ao mesmo tempo, contribuir para que a actividade económica se mantenha em alta".

Conheça a localização dos centros de testagem gratuita:

POC Medical Care

Ribeira – Rua do Infante D. Henrique, 85

Clérigos – Rua das Carmelitas, 162

Flores – Rua das Flores, 332

Horários: domingo a quarta, 09.00-13.00 e 14.00-20.00; quinta a sábado 09.00-13.00 e 14.00-22.00.

Centro de Medicina Laboratorial Germano de Sousa

Praça de Parada Leitão – horário das 12.00 às 02.00;

Trindade – Laboratório da Trindade – Edifício Domus – horário das 07.30 às 24.00;

Praça de D. João I (tenda) – horário das 10.00 às 24.00.

Esta iniciativa prevê um investimento municipal na ordem de um milhão de euros, correspondente ao valor de 10 euros por teste, num total de 100 mil testes. Os centros de testagem estarão em funcionamento até 31 de Dezembro.

“Os 100 mil testes correspondem ao nosso cálculo da procura que irá haver até ao fim do ano, em função das actividades previstas. Falámos com as associações de comerciantes e de restaurantes e bares da Movida, que concordaram que esta medida é premente. Temos de ser solidários com o tecido económico”, disse Rui Moreira, citado no site do município.

