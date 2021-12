Torre dos Clérigos vai ter concertos de Natal e visitas guiadas gratuitas

Dezembro é uma época de várias celebrações nos Clérigos. Mês de Natal e de aniversário, Dezembro conta com um programa especial, totalmente gratuito, recheado de concertos, visitas guiadas, subidas nocturnas à Torre e exposições de presépios.

Até ao final do ano, quem passar junto dos Clérigos vai poder apreciar as mais belas músicas de Natal tocadas no carrilhão da Torre. Estes concertos decorrem todos os dias às 16.00, excepto a 24, 25 e 31 de Dezembro, em que acontecem às 11.30.

No domingo, 12 de Dezembro, assinala-se o Aniversário da Dedicação (1779) e da Reabertura (2014) da Igreja dos Clérigos. Mediante marcação, durante esse dia haverá visitas guiadas gratuitas à Torre, Museu e Igreja dos Clérigos. Acontecem às 09.30, 10.30, 15.30 e 16.30 e são limitadas ao número de lugares disponíveis. As reservas devem ser feitas online. No mesmo dia, às 16.00, a carrilhanista Ana Elias vai tocar músicas de Natal no carrilhão da Torre dos Clérigos.

Mas há mais concertos especiais de Natal na Igreja dos Clérigos durante Dezembro. Na quarta-feira, dia 15, o Orfeão Universitário do Porto actua às 18.00. No sábado, dia 18, haverá um "Concerto de Natal para os sem-abrigo", às 17.00.

Entre os dias 17 e 30 de Dezembro, estão de volta as subidas nocturnas gratuitas à Torre dos Clérigos. Lá em cima, vai encontrar uma das melhores vistas da cidade, que agora vai estar iluminada com a magia do Natal. Estas subidas acontecem de segunda a quinta-feira, das 19.00 às 21.00, e de sexta a domingo, das 19.00 às 23.00. Nos dias 24 e 25 de Dezembro não vão estar disponíveis.

Durante este mês, pode visitar o presépio da Igreja dos Clérigos e a exposição temporária Torre de Sonhos, com 13 peças de presépio da autoria do ceramista Delfim Manuel. O valor angariado pela venda destas obras será revertido, na totalidade, ao Serviço de Pediatria do IPO-Porto. A acompanhar a exposição, pode ver uma projecção de video-mapping do atelier OCUBO.

