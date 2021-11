A “maior árvore de Natal do país” está em Ermesinde

Tem 55 metros de altura e está instalada no Parque Urbano de Ermesinde. Mas há mais para fazer na época mais bonita do ano em Valongo – dos mercados às Aldeias Natal.

A partir de 26 de Novembro, o concelho de Valongo vai ficar iluminado com a magia do Natal. Além de iluminações várias nas ruas do município, e de uma bola gigante na Praça Machado dos Santos, a "maior árvore de Natal do país" está instalada no Parque Urbano de Ermesinde. A estrutura, que ficará iluminada a partir das 19.30 de sexta-feira, tem 55 metros de altura, superando a "árvore aveirense com 50 metros, considerada até então a maior do país", anuncia a Câmara de Valongo.

© Câmara Municipal de Valongo Árvore de Natal de Ermesinde

Mas há mais bons motivos para passar a quadra natalícia em Valongo. As Aldeias Natal, por exemplo, são ideais para passeios em família. À espera dos mais pequenos está a Casa Mágica do Pai Natal, com duendes e palhaços, mas também peças de teatro, música, espectáculos de dança, um carrossel familiar e os ateliês de artes Oficinas de Sonhos. Tudo com entrada livre.

© Câmara Municipal de Valongo Bola de Natal gigante em Valongo

Aproveite para comprar presentes nos Mercados de Natal, com peças únicas dos artesãos locais, e prove especialidades gastronómicas locais nas casinhas de madeira. Pode encontrar os mercados no Largo do Centenário, em Valongo, e no Parque Urbano de Ermesinde.

As igrejas do concelho voltam a abrir as portas para concertos natalícios ao domingo, com entrada livre. Os espectáculos começam na Igreja Matriz de Campo, no dia 5 de Dezembro, com o coro Génesis. No domingo seguinte, dia 12, é a vez da voz de Sérgio Sousa Martins se fazer ouvir na Igreja Matriz de Sobrado. O ciclo fecha a 19 de Dezembro, com a actuação da Orquestra Portuguesa de Guitarras e Bandolins, acompanhada pela soprano Marina Pacheco, na Igreja Matriz de Alfena.

© Câmara Municipal de Valongo Árvore de Natal de Ermesinde

Há duas exposições novas para ver. No Museu Municipal de Valongo, encontra a Exposição de Presépios, feita com a colaboração dos alunos da disciplina Artes da Ardósia da Escola Básica Vallis Longus, dos artesãos locais e da valonguense D. Clemência, que doou a sua colecção particular ao Município. Pode ser visitada gratuitamente a partir de 5 de Dezembro e até 7 de Janeiro.

Na Oficina da Regueifa e do Biscoito, a exposição “Pão com Peso e Medida” vai dar a conhecer as diferentes formas que existiam de pesar e medir o pão. É possível ver esta exposição em regime de visita livre dentro do horário normal do museu – todos os dias, das 09.30 às 12.30, e das 14.00 às 18.00. Durante a Aldeia Natal, o horário será alargado até às 20.00 nas sextas, sábados e domingos.

Mais ideias para o Natal:

+ Os melhores mercados de Natal no Porto

+ Perlim: o reino mágico do Natal está de volta em Dezembro

+ Parque de Serralves abre as portas a mercado de Natal

+ Porto vai ter um mercado de Natal na Avenida D. Afonso Henriques

+ World of Wine celebra o Natal com luzes, música e mercados