Praça de Natal está de volta ao centro de Gaia com entrada livre

A partir de 8 de Dezembro, Gaia celebra a época mais mágica do ano na Praça de Natal, com várias diversões, uma pista de gelo, um mercado e coisas boas para comer e beber.

O Natal é tempo de família, de diversão e de comer muitas coisas boas – e Vila Nova de Gaia tem o plano ideal para festejar tudo isto. Depois de um ano em que decorreu num formato diferente do habitual, a Praça de Natal está de volta ao Centro Cívico de Gaia, perto do edifício dos Paços do Concelho. A festa começa a 8 de Dezembro e prolonga-se até ao final do ano.

"A Praça de Natal 2021 é dedicada às famílias, com muita animação também para os mais novos, que estão entre aqueles que mais afectados foram pela pandemia. Porque as crianças merecem toda esta magia, são muitos os equipamentos a pensar nelas: a Casa do Pai Natal, o carrossel francês, a pista de gelo e, este ano pela primeira vez, o comboio de Natal, que promete uma mini viagem encantada a caminho da Lapónia", anuncia a Câmara de Gaia.

O evento inclui o já habitual Mercado de Natal, onde são comercializados produtos artesanais e locais, livros, doces de Natal, bijuteria e brinquedos didácticos, entre outras sugestões para encher o sapatinho. Há, ainda, diversas casinhas com oferta gastronómica variada, para aconchegar o corpo e a alma nos dias mais frios.

A Praça de Natal resulta de uma parceria entre o Município de Vila Nova de Gaia, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e o grupo Global Media. O evento, com certificação Clean & Safe, "cumpre todas as normas estipuladas pela Direcção-Geral da Saúde no que diz respeito às medidas de segurança e prevenção da covid-19".

Consulte os horários da Praça de Natal:

Dia de abertura (8 de Dezembro): 11.00-20.00

Segunda a quinta-feira: 16.00-20.00

Sexta-feira: 16.00-22.00

Sábados e véspera de feriados: 10.00-22.00

Domingos e feriados: 10.00-20.00

24 de Dezembro: 10.00-16.00

25 de Dezembro: 16.00-20.00

31 de Dezembro: 10.00-16.00

Praça de Natal: Centro Cívico de Gaia, 8 a 31 de Dezembro. Grátis.

Mais ideias para o Natal:

+ Os melhores mercados de Natal no Porto

+ World of Wine celebra o Natal com luzes, música e mercados

+ Perlim: o reino mágico do Natal está de volta em Dezembro

+ A “maior árvore de Natal do país” está em Ermesinde

+ Parque de Serralves abre as portas a mercado de Natal

+ Porto vai ter um mercado de Natal na Avenida D. Afonso Henriques