A histórica locomotiva a vapor está de volta em Dezembro durante dois dias, com um programa que inclui mercadinhos, iluminações natalícias e uma visita do Pai Natal.

Comboio Histórico do Vouga

O Comboio Histórico vai voltar a andar a todo o vapor na Linha do Vouga nos dias 11 e 18 de Dezembro. A CP preparou um programa especial que inclui a viagem e animação natalícia, em colaboração com as câmaras municipais de Águeda e de Aveiro.

"A icónica locomotiva a vapor CP E214 será acompanhada por três carruagens históricas de madeira construídas na Bélgica (1908), Alemanha (1925) e em Portugal (1913), nas oficinas do Porto, pelos então Caminhos de Ferro do Estado", anuncia a CP. O comboio contará ainda com uma carruagem histórica "Napolitana", construída em Itália na década de 1930.

A viagem tem início em Aveiro às 13.55, com chegada pelas 15.25 a Macinhata do Vouga, onde poderá visitar o Museu Ferroviário local, usufruir de uma feirinha de natal e da presença do Pai Natal, que distribuirá pequenas lembranças doces pelas crianças.

A viagem de regresso conta com uma paragem de duas horas em Águeda, para uma visita guiada às diversas atracções de Natal da cidade, como "o maior Pai Natal do Mundo", o "Umbrella Sky X-mas", o "Espumilhão de Cores" e o acender das luzes natalícias. O comboio parte de Águeda às 19.14, chegando a Aveiro às 20.12.

Os bilhetes custam 30€ para adultos ou 25€ para crianças dos 4 aos 12 anos. Há viagens de ligação a Aveiro, via Alfa Pendular, Intercidades, Regional, InterRegional ou através dos Comboios Urbanos do Porto, que contam com uma tarifa promocional de ida e volta a 2€. Os bilhetes podem ser comprados nos pontos de venda da CP ou online.

