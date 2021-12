Neste Natal, vai cair “neve” nas ruas de Cedofeita e das Flores

Nestas ruas vão estar instalados equipamentos que vão lançar pequenos flocos de neve em determinadas horas. Mas há mais para ver e fazer no Porto no mês do Natal.

A partir desta quarta-feira, 1 de Dezembro, o Porto começa a celebrar a época mais bonita do ano com a ligação das luzes natalícias e da Árvore de Natal gigante, com flocos de neve em duas ruas da cidade, espectáculos de video-mapping e concertos gratuitos de Rita Rocha e Bárbara Tinoco.

O Porto vai contar com iluminações em mais de 80 ruas, praças, largos e jardins. Com 34 metros de altura por 15,5 metros de largura, a Árvore de Natal será erguida na Praça do General Humberto Delgado, em frente aos Paços do Concelho. Terá este ano "um brilho diferente, já que será revestida por aproximadamente 50 mil LEDs (Pixel e RGB) e animada por tecnologia vídeo", anuncia a Câmara do Porto. Assim, além de "assumir diferentes tonalidades ao longo do dia/noite, a Árvore exibirá um conjunto de animações, sincronizadas com música, a cada 30 minutos".

O projecto de iluminações natalícias na cidade, desenvolvido em parceria com a Associação de Comerciantes do Porto, recorre a "mais de 2,5 milhões de micro lâmpadas LED de baixo consumo e inclui cerca de 900 peças decorativas". O momento de ligação das luzes, no dia 1 de Dezembro, às 17.30, será este ano mais simbólico, devido à "evolução da situação epidemiológica no país e às obras de expansão da rede de Metro do Porto", o que inviabiliza também a realização de concertos e o tradicional espectáculo de fogo-de-artifício.

Além das iluminações, há um "projecto especial", que levará neve à zona pedonal da Rua de Cedofeita e à Rua das Flores, como "estímulo ao comércio tradicional e também à partilha de experiências em família". Os equipamentos instalados nestas artérias vão lançar pequenos flocos de neve em períodos seleccionados: aos feriados, sábados e domingos, até 19 de Dezembro, e diariamente, de 20 a 23 Dezembro, sempre entre as 17.30 e as 19.30, e a cada meia hora.

As novas medidas de combate à pandemia vão impedir a concretização de várias actividades que estavam planeadas para outros locais alternativos, como os jardins do Palácio de Cristal, para onde chegou a estar planeado um novo mercado de Natal e vários momentos de programação. Nestes jardins mantém-se apenas o projecto de iluminação que foi concebido para a Avenida das Tílias e que inclui um video-mapping produzido pelo atelier OCubo e exibido na Concha Acústica, aos feriados e fins de semana, até 19 de Dezembro, entre as 18.00 e as 20.00.

No dia 1 de Dezembro, há um programa com concertos e espectáculos para crianças na Super Bock Arena (Pavilhão Rosa Mota). A entrada é gratuita, mas requere o levantamento de bilhete na Bilheteira da Super Bock Arena, até às 22.00 desta terça-feira e a partir das 09.00 de quarta-feira. Consulte o programa:

10.30 - Conto Infantil “Pela ponta do Nariz”, pel'O Som do Algodão, no Auditório da Super Bock Arena

11.30 - Novo Circo “EnaniCiclos”, pela Enano Free Artist, no Auditório da Super Bock Arena

16.30 - Concerto de Rita Rocha + Bárbara Tinoco & convidadas (Carolina Deslandes, Elisa, Joana Almeirante) na Super Bock Arena

17.30 - Ligação das luzes de Natal na cidade

Durante o Natal, os clientes dos estabelecimentos do comércio tradicional do Porto vão ter direito a sacos de papel alusivos à época. Quem quiser, pode levantá-los nos quiosques situados no cruzamento entre a Praça de Carlos Alberto e a Rua de Cedofeita, e na Rua dos Clérigos. Basta apresentar um comprovativo de compra no comércio de rua e receberá um saco de acordo com o tamanho do artigo ou artigos que adquiriu.

