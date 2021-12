Porto vai disponibilizar 100 mil testes antigénio gratuitos

A Câmara do Porto vai disponibilizar 100 mil testes antigénio em vários pontos da cidade, de forma a que as pessoas possam fazer testes gratuitos.

Para garantir que a quadra natalícia se viva em segurança e contribuir para que a actividade económica se mantenha em alta, a Câmara do Porto vai disponibilizar 100 mil testes gratuitos a toda a população. Os testes deverão estar “disponíveis dentro de poucos dias”, anunciou esta quarta-feira Rui Moreira, citado no site do município. Esta medida vai estar em vigor até ao final do ano, com um investimento que ascende a um milhão de euros.

"A Câmara do Porto decidiu, com efeitos imediatos, disponibilizar 100 mil testes antigénio, que vamos instalar em vários pontos cruciais da cidade de tal forma que as pessoas possam fazer testes gratuitos, independentemente daqueles que já são oferecidos nas farmácias", disse o presidente da Câmara do Porto.

Rui Moreira acredita que esta medida irá contribuir "para que as actividades económicas na cidade possam continuar com a normalidade possível", uma vez que, realizados os testes antigénio, "durante as 48 horas seguintes as pessoas podem circular livremente em todos os sítios onde estão a ser exigidos".

Depois de ter anunciado a medida à ministra da Saúde, o município encontra-se a fazer contactos com os laboratórios e com a Cruz Vermelha, para "montar uma operação logística de grande envergadura", de forma a perceber quantos centros terão na cidade.

