Vem aí um mercado de Natal no Ateneu Comercial do Porto

Urban Market no Ateneu Comercial do Porto em 2019

O Urban Market está de regresso em Dezembro, em dose dupla. A primeira edição decorre este fim-de-semana, dias 4 e 5 de Dezembro, no Mercado Ferreira Borges (Hard Club). Mais à frente, o emblemático edifício do Ateneu Comercial do Porto vai receber uma edição especial de Natal, entre os dias 17 e 23 de Dezembro, das 11.00 às 20.30, com entrada livre.

Organizado pela Mesh Up Events, o Urban Market vai contar com uma selecção de 40 marcas de design de autor e de edição limitada, 100% portuguesas, nas áreas da joalharia, design de interiores, ilustração, pintura, design de moda, bem-estar e criança, sem esquecer a gastronomia, com cabazes personalizados. A decoração do espaço vai estar a cargo do Agrafo Studio, que vai recriar o ambiente mágico do Natal. No dia 18 de Dezembro, pelas 17.00, poderá ouvir a voz de Lídia Almeida, acompanhada pelos acordes da guitarra de André Marques.

"Num mês em que se celebra o Natal, a família, o amor e a magia, a edição especial do Urban Market associa-se a uma causa e apoia o projecto MEERU | Abrir Caminho", anuncia a nota de apresentação do evento. Trata-se de uma ONGD que apoia o acolhimento de pessoas refugiadas e migrantes em Portugal e na Grécia. Actualmente, a MEERU acompanha 13 famílias vindas do Iraque, Síria, Índia, Bangladesh e dos Camarões em Braga, Viana do Castelo, Trofa, Maia, Porto, Vila Nova de Gaia, Gondomar e São João da Madeira.

Mais ideias para o Natal:

+ Os melhores mercados de Natal no Porto

+ Comboio Histórico do Vouga regressa para uma edição especial de Natal

+ Praça de Natal está de volta ao centro de Gaia com entrada livre

+ World of Wine celebra o Natal com luzes, música e mercados

+ Perlim: o reino mágico do Natal está de volta em Dezembro

+ A “maior árvore de Natal do país” está em Ermesinde