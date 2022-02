Travessia fluvial entre a Afurada e o Cais do Ouro vai ser retomada

As autarquias de Vila Nova de Gaia e do Porto já têm luz verde para lançar o procedimento para retomar a ligação de barco entre a Afurada e o Cais do Ouro.

A ligação fluvial entre o Cais do Ouro, em Lordelo do Ouro, no Porto, e o da Afurada, em Vila Nova de Gaia, era feita pela embarcação "Flor do Gás" desde 1961, numa viagem que demorava cerca de cinco minutos a atravessar o rio Douro. Desde 2020 que esta travessia ficou suspensa, mas a sua retoma está nos planos das duas autarquias.

"As câmaras do Porto e Gaia têm neste momento luz verde da tutela para lançarem um procedimento para ter a travessia", disse Eduardo Vítor Rodrigues esta terça-feira à Lusa, citado pelo JN. O presidente da Câmara de Gaia assegura que as câmaras estão "neste momento com o assunto em mãos". O autarca gaiense não quis comprometer-se com datas do lançamento de um eventual concurso ou caderno de encargos, mas apontou para "o próximo mês de Março" o objectivo de ter "um caderno de encargos simples" e "muito adiantado" para lançar.

Em Janeiro, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, tinha dito que estaria disponível para dialogar acerca de uma "avaliação técnica" à travessia fluvial entre o Cais do Ouro e Afurada. Em aberto está a possibilidade de a travessia ser gerida pela STCP Serviços, detida pela intermunicipal Sociedade de Transportes Colectivos do Porto (STCP), que recentemente viu alargadas as suas competências ao nível de gestão de infra-estruturas na cidade do Porto.

Eduardo Vítor Rodrigues disse também à Lusa que o concurso público para o autocarro anfíbio entre Crestuma e o Cais de Gaia poderá estar em condições de ser relançado no final de Março. A Câmara Municipal pediu em tribunal uma indemnização à empresa que ganhou o primeiro concurso, cujo contrato caducou por "falta de entrega de documentação".

+ Molhe do Douro vai produzir energia renovável a partir das ondas

+ Nova ponte sobre o rio Douro vai ser “gémea” da Ponte de São João

+ Vila Nova de Gaia vai ter estação do TGV em Santo Ovídio