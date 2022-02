Vila Nova de Gaia vai ter estação do TGV em Santo Ovídio

Ao contrário do projecto de 2009, que previa que os gaienses tivessem de se deslocar a Campanhã ou a Aveiro para apanhar o TGV, o novo projecto da linha de comboio de alta velocidade inclui uma estação intermodal em Santo Ovídio. O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia já confirmou que o TGV vai ter uma estação no concelho, transformando Santo Ovídio "numa grande central distribuidora de transporte público".

Salientando que a versão inicial do projecto do TGV não previa uma estação em Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues defendeu que para o município esta infraestrutura era "absolutamente decisiva", tendo trabalhado com a Infraestrutura de Portugal (IP), dona da obra, no sentido de os convencer dessa importância. O autarca adiantou à Lusa que o processo de conversação com a IP ficou encerrado no Outono de 2021, tendo agora vindo a público, numa altura em que o Plano Director Municipal está em revisão e estão a ser discutidas as interfaces intermodais.

"Neste momento, ninguém compreenderia que, podendo ajustar a passagem da linha [ferroviária] a Santo Ovídio, não houvesse um 'interface' com as duas linhas de metro e um 'interface' com o transporte público, transformando Santo Ovídio numa grande central distribuidora de transporte público", afirmou.

Indicando que os estudos de procura estão a ser elaborados pela IP, o autarca esclareceu ainda que o argumento utilizado para convencer da relevância da estação de Santo Ovídio prendeu-se com a velocidade, que entre Campanhã e Gaia não poderia ser muito elevada, uma vez que a travessia será feita através de uma ponte "espelho" junto à Ponte de São João.

