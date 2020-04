Treine em casa com a empresa municipal Ágora

Como agora passamos mais tempo em casa, é importante dizer não ao sedentarismo. Para isso, a empresa municipal Ágora - Cultura e Desporto do Porto tem lançado nos últimos dias vídeos de exercício físico que pode praticar dentro de portas, com opções de treino para todos os gostos e idades.

Numa altura em que as piscinas e pavilhões da cidade estão fechados e é aconselhado evitar saídas à rua, a Ágora publicou seis vídeos, que pode acompanhar na página de Facebook ou Youtube. Lá vai encontrar treinos de maior e menor intensidade, para fazer com a família ou individualmente. As aulas rondam os 30 minutos e são das mais variadas modalidades – dança, pilates e karaté são apenas algumas.

Há também treinos pensados para seniores, já que a partir dos 65 anos é importante praticar exercício físico para prevenir doenças cardiovasculares e reduzir os riscos de queda. Por isso, toca a vestir uma roupa desportiva confortável, escolher um vídeo e encher-se de motivação para levar a aula até ao fim. Bons treinos!

