Três novos pratos para provar na carta do Boa-Bao

A carta do Boa-Bao, o restaurante pan-asiático da Picaria, está sempre cheia de novidades. O que significa que há sempre motivos para lá ir. Com a chegada dos dias mais quentes, entraram três novos pratos para o menu que vale a pena conhecer.

Larb

Salada laosiana de pato picado

Esta salada de pato picado do Laos, ideal para quando as temperaturas sobem, é feita com folhas de lima, manjericão tailandês, cebola frita e arroz e servida com alface romana. 14,50€

Bún Chà

Salada de noodles de arroz com almôndegas vietnamitas

A descrição parece explícita, mas não é totalmente. As almôndegas são caramelizadas e servidas com uma salada de noodles de arroz, legumes frescos, ervas e um molho vietnamita picante. 12,50€

Lod Chong

Noodles de pandan com manga e sorbet de coco

Depois dos pratos anteriores, nada como uma sobremesa para terminar em beleza. Esta, típica do sudeste asiático, tem noodles verdes e gelatinosos de folha de pandan, topping de manga e gelado de coco a acompanhar. 6€

