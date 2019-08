Três pratos para provar no Lessa, o novo restaurante de Leça da Palmeira

Há um novo restaurante para experimentar em Leça da Palmeira. Chama-se Lessa (numa homenagem à rua Santos Lessa, onde está instalado) e é comandado por André Pinto Baptista, um jovem chef que regressa assim às suas origens depois de alguns anos em Lisboa, a trabalhar com o chef Kiko e José Avillez, e de algumas viagens. A carta é curta, tem influências de outras cozinhas, mas as bases são portuguesas. Curioso? Então conheça três pratos que tem mesmo que provar.

Croquetes da Bairrada

São confeccionados com cachaço de porco preto numa "marinada da Bairrada", explica o chef, e servidos com uma maionese de alho. A dose vem com três croquetes mas vai ser difícil não pedir mais. 5€

© Marco Duarte

Ceviche do mercado

Confeccionado com o peixe que houver mais fresco, o ceviche vai mudando conforme a inspiração do chef. O da foto, com peixe branco, tem ainda leche de tigre, sumo de maçã verde, puré de batata doce e corações de alface. 8,30€

© Marco Duarte

Carolino do mar e caldo de cataplana



Servido num tachinho, este arroz caldoso bem português é uma boa forma de fechar uma refeição à base de petiscos. 13€

© Marco Duarte

