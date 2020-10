Uber Eats lança restaurante virtual de bowls mexicanas e burritos

No projecto, que faz parte do grupo Natural Crave, há mexican bowls e burritos, num total de oito pratos de assinatura. A bowl Azuliki, com quinoa, espinafres, salsa de manga, pico de gallo, frango, nachos e molho chipotle, e o burrito, com arroz integral, salsa de feijão, pimentos assados, porco, queijo e molho BBQ, são algumas das opções do menu.

"Comer uma refeição servida numa bowl é uma forma de estar nas mais variadas cozinhas do mundo. A marca MexiCali surge no sentido de capitalizar a crescente popularidade de food delivery, em particular neste contexto de covid-19, e rentabilizar as cozinhas que temos, com esta nova cozinha virtual", afirma Martin Tresca, um dos sócio-fundadores da MexiCali. Vasco Palha, sócio e chef executivo, acrescenta que "cada prato está desenhado para responder a diferentes tipos de público".

Até 18 de Outubro, a Uber Eats oferece a taxa de entrega com o código MEXICALI.

