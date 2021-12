UIVO: a ilustração está de volta à Maia com exposições e oficinas

A arte da ilustração está a ganhar cada vez mais fãs e são muitas as feiras, mercados e exposições que a celebram. O próximo evento no calendário é a UIVO - Mostra de Ilustração da Maia, entre 9 de Dezembro e 20 de Fevereiro, nas Galerias do Fórum da Maia.

Trata-se de uma exposição colectiva que conta com a participação de mais de 40 artistas e ilustradores nacionais e internacionais, entre eles nomes como Teresa Rego (cujo trabalho está representado na fotografia de destaque), Ricardo Nicolau de Almeida, Joana Latka, Ana Margarida Matos, Imune, Cátia Vide, Liqen Jakala, Luís Ribeiro (Zeros), Yara Kono, mas também autores como Afonso Cruz e Valter Hugo Mãe. A exposição pode ser visitada de terça-feira a domingo, entre as 10.00 e as 22.00.

"Construções e imaginários para novas (?) utopias" é a temática escolhida para esta edição, com curadoria de Cláudia Melo. "Propõe-se uma reflexão acerca da necessidade de ideação de novas utopias. Através de um conjunto de peças artísticas que se formalizam através da ilustração nas suas diversas categorias, juntam-se imaginários individuais que, em diálogo colectivo, apresentam-se como possíveis imagens dos 'lugares ideais'", explica o município, em comunicado.

A programação inclui, entre outras actividades, um programa de serviço educativo, com ateliês de ilustração para crianças e famílias, workshops e oficinas pensadas para alunos das escolas do concelho. Haverá também um mural ilustrado na Biblioteca Municipal Doutor José Vieira de Carvalho, feito pela artista Helena Rocio Janeiro, e a exposição da quarta edição da Uivinho - Mostra de Ilustração Infantil da Maia, que reúne os trabalhos feitos durante as sessões do serviço educativo.

Pode consultar a agenda completa online, é também lá que pode ficar a saber mais sobre as actividades incluídas no serviço educativo, para famílias, crianças e escolas.

Para visitar a UIVO é necessário apresentar o Certificado Digital Covid-19 da União Europeia ou o comprovativo de teste negativo até 48 horas antes do evento.

+ Vêm aí três feiras de ilustração e outras artes no Porto

+ Exposições a não perder no Porto

Leia aqui a edição digital e gratuita da Time Out Portugal